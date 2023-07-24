На чоловіка вже склали протокол.

На концерті відомого російського гурту "Руки вверх" в "Лужниках" сталася бійка. Фанат з кулаками накинувся на поліцейських, в результаті чого вони отримали травми.

Як повідомляє Telegram-канал SHOT, біля входу на стадіон чергувала охорона. Там вона помітила п'яного шанувальника соліста гурту Сергія Жукова. Чоловік неадекватно поводився, тому охорона його не пропускала. Після того, як божевільний фанат шурту почав з матами кричати на охоронців, прибігли поліцейські.

Вони спробували втихомирити чоловіка, проте той ніяк не заспокоювався. В результаті він вступив у бійку зі співробітниками правоохоронних органів. Він вдарив по обличчю 24-річного сержанта, після чого на нього одягнули наручники.

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Потім поліцейські вирішили його додивитися, і в цей момент чоловік ногою штовхнув одного з них. Зрештою його відвезли до відділу.

Також повідомляється, що в ході бійки поліцейські отримали травми. Першому поставили діагноз "підозра на закриту черепно-мозкову травму" і "перелом носа", другому - "підозра на перелом стопи".

За напад на поліцейських москвичу загрожує до 10 років колонії. Однак поки на нього тільки склали протокол за "Дрібне хуліганство".

Нагадаємо, Пивоваров на концерті вступив у конфлікт з глядачем.

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