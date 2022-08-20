Музичний оглядач Іван Рассел поскаржився, що охорона не пустила його за лаштунки і застосувала силу.

19 серпня в Києві на стації метро "Майдан Незалежності" відбувся концерт Наді Дорофєєвої. Вперше за довгий час вона дала виступ в Україні, так як після повномасштабного вторгнення брала активну участь у благодійних концертах по Європі, де збирала гроші для співвітчизників і військових.

Як повідомив у себе в Instagram-блозі музичний оглядач Іван Рассел, охорона Наді Дорофєєвої не пустила його за лаштунки і навіть вдарила. Він записав відео, де показав спробу пройти до знаменитості. Також Рассел додав, що його обурила така поведінка охорони на благодійному концерті. Іван покинув захід, коли Дорофєєва виконувала другу пісню.

"Застосовувати фізичну силу він точно не мав права. Якщо у нього розпорядження про те, щоб не знімали за лаштунками, то це має бути мова слів, а не кулаків", "Робота охорони - це якраз таки охороняти людину, які ще питання?", "Це благодійний концерт, а не концерт для того, що б познімати ексклюзив. Так що не лізьте туди, куди не треба. Звичайно, охорона буде відштовхувати вас, тому що це їхня робота", "Це благодійний концерт для медиків, волонтерів та військових. Тобто вас там не повинно бути взагалі. По-друге, коли людина йде за лаштунки і тицяє камерою в обличчя, цими діями вона вже порушує особистий простір артиста. Охорона виконала свої обов'язки, вони ж не знають, з якою метою ви пройшли за лаштунки", - пишуть коментатори під відео Вані Рассела.

Нагадаємо, новий бойфренд Дорофєєвої прийшов на її концерт в метро. На благодійному заході виконувала зірка як старі російськомовні хіти, так і новий репертуар - пісні, які увійдуть до її україномовного альбому. Також на сцену вийшов Positiff, з яким вони заспівали відомий трек групи "Время и стекло".

Також УНІАН писав, що Пономарьов, Dzidzio, "Антитіла" і Горбунов випустили потужний патріотичний трек.

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