Виявилося, що під час репетиції номеру Станіслав налякав Євгенію.

Український каратист Станіслав Горуна під час репетиції свого номера на шоу "Танці з зірками" налякав співачку Євгенію Власову, яка також бере участь у проекті.

За словами Горуни, їм здолали негативні емоції, бо у нього не виходили рухи квікстепу. Він почав розмахувати руками і ногами, а поруч опинилася Євгенія Власова.

"У неї на обличчі одразу читався шок, ступор, а потім було обурення. Через день, коли емоції вже стихли, я підійшов, подарував квіти, і ми домовилися, що надалі такого не буде", - сказав Горуна.

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При цьому сама Власова зазначила, що тоді Горуна зірвав її репетицію з партнером. А також вона додала, що дружніх відносин між ними не буде. Тепер вона завжди буде ставитися до Станіслава з обережністю.

"Було таке відчуття, що наді мною поглумилися", - сказала Власова.

Відзначимо, в четвертому ефірі шоу "Танці з зірками" Станіслав Горуна станцював самбу під пісню Віктора Павліка – Шикидим. Судді оцінили його виступ у 28 балів.

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Автор: Діана Могилєвич