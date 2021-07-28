Скандальна співачка Ані Лорак показала, як відпочиває в Туреччині. Новими знімками своєї фігури артистка сильно спантеличила фанатів. Багато хто помітив, що в опальної зірки різко виросли груди, через що виникли питання про пластичну операцію.
На нових фото Ані Лорак позує у відвертому купальнику білосніжного кольору. Співачка не соромиться своїх форм і ніби спеціально демонструє фігуру на камеру, виставляючи практично всі частини тіла напоказ.
На думку коментаторів, Лорак зробила операцію зі збільшення грудей. Саме тому її бюст нібито так різко виріс і став виглядати вельми привабливо. Сталевий прес, засмагла шкіра і вражаюче декольте - співачка розохотила фанатів своїм тілом.
"Кульки надула", "різко у вас груди підскочили", "вдала пластика", "навіть шраму не видно", "фігурка залік", - пишуть користувачі Мережі під "гарячими" фото Ані Лорак.
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