Співачка показала бюст у відвертому купальнику і ще більше спровокувала чутки про пластичну операцію.

Скандальна співачка Ані Лорак показала, як відпочиває в Туреччині. Новими знімками своєї фігури артистка сильно спантеличила фанатів. Багато хто помітив, що в опальної зірки різко виросли груди, через що виникли питання про пластичну операцію.

На нових фото Ані Лорак позує у відвертому купальнику білосніжного кольору. Співачка не соромиться своїх форм і ніби спеціально демонструє фігуру на камеру, виставляючи практично всі частини тіла напоказ.

На думку коментаторів, Лорак зробила операцію зі збільшення грудей. Саме тому її бюст нібито так різко виріс і став виглядати вельми привабливо. Сталевий прес, засмагла шкіра і вражаюче декольте - співачка розохотила фанатів своїм тілом.

"Кульки надула", "різко у вас груди підскочили", "вдала пластика", "навіть шраму не видно", "фігурка залік", - пишуть користувачі Мережі під "гарячими" фото Ані Лорак.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Іван Бойко