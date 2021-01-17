Українська співачка Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram новий знімок з Балі.
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Зірка відпочиває на курорті зі своїм чоловіком, артистом Володимиром Дантесом. Пара часто ділиться з фанатами "літніми" фотографіями.
Цього разу Надя показала фото, на якому позує біля басейну на лежаку. Вона постала в блакитному роздільному купальнику, тим самим засвітивши свою підтягнуту фігуру.
Руки вона піднесла до волосся, щоб зробити їх більш об'ємними. Але вже на іншому знімку Надя трохи підвелася і засвітила свої сідниці.
"Купальний сезон закритий", - підписала фото Дорофєєва.
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