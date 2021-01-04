Дорофєєва показала пляжний образ / instagram.com/nadyadorofeeva
Українські артисти Надя Дорофєєва і Володимир Дантес вирушили у відпустку на Балі.
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В Instagram вони часто викладають нові фотографії, на яких радіють відпочинку як діти. На останньому знімку закохані позували на пляжі.
Надя була одягнена в жовтий роздільний купальник, поверх якого накинула сорочку. А Дантес постав у чорній сорочці і доповнив образ окулярами.
"Щасливі такі", "Які ж ви класні", "Сонечка", - написали фанати.
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