Співачка відпочиває разом зі своїм чоловіком Дантесом.

Українські артисти Надя Дорофєєва і Володимир Дантес вирушили у відпустку на Балі.

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В Instagram вони часто викладають нові фотографії, на яких радіють відпочинку як діти. На останньому знімку закохані позували на пляжі.

Надя була одягнена в жовтий роздільний купальник, поверх якого накинула сорочку. А Дантес постав у чорній сорочці і доповнив образ окулярами.

"Щасливі такі", "Які ж ви класні", "Сонечка", - написали фанати.

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Автор: УНІАН