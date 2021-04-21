Українська співачка Надя Дорофєєва відверто зізналася, чому у них з Володимиром Дантесом досі немає дітей.
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«Ніколи мене кар'єра не зупиняла в цьому питанні. Чомусь всі думають, що через кар'єру. Ні. Не через кар'єру. Все через те, що ми досі з Вовою не готові», – зазначила вона.
«Це питання у нас постійно фігурує. І ми вже сміємося, самі жартуємо в соцмережах, що «чекайте скоро дантесиків», але ми зробимо це не через тиск людей, а за своїм рішенням», - додала Дорофєєва.
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