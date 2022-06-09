Співачка поскаржилася на відчуття тривоги.

Українська співачка Віра Брежнєва, яка з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну допомагає біженцям у Польщі, розповіла, що в день народження її мами її "накрили" емоції.

За словами Віри, вона з трьома сестрами вирішила зробити мамі сюрприз. Дівчата з'їхалися з різних країн, щоб привітати маму з 70-річчям. Вони весело відзначили свято, провели час разом.

Але ближче до вечора Віра розплакалася. Вона припустила, що це могло статися від надлишку емоцій.

"Мабуть, у мене надлишок емоцій. Тому що до вечора накотили сльози. І тривога знову піднялася. Хоча зараз все переживається інакше. І я стала іншою", - поділилася Віра в інста-сторіз.

Нагадаємо, Віра Брежнєва назавжди припинила співпрацю з РФ. Однак її чоловік Костянтин Меладзе за більш ніж три місяці так і не озвучив свою позицію.

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