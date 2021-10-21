Співачка разом з Потапом вирішили продовжити собі літо, тому після поїздки в Мадрид вирушили в ОАЕ. Каменських не перестає радувати шанувальників відвертими знімками.

Популярна українська співачка і блогерка Настя Каменських, яка раніше скаржилася на наслідки перенесеного коронавірусу, насолоджується довгоочікуваною відпусткою в ОАЕ.

Сьогодні, 21-го жовтня, вона опублікувала нове відверте фото на особистій сторінці в Instagram.

34-річна артистка із задоволенням ніжиться на сонечку і плескається в океані. Українська діва, схоже, скупила всі купальники, вона може похвалитися величезною колекцією.

Читайте такожОсадча, Повалій, Брежнєва: хто з зірок народив первістка до 20 роківТак, Каменських позувала в трендовому купальнику червоного кольору. Для вдалого кадру вона лежала прямо у воді. Багато шанувальників захопилися шикарною фігурою співачки.

"Прийми самого себе, своє тіло і думки ... адже знайти внутрішню свободу, ось де справжня незалежність", - підписала Каменських.

"Клас! Красуня!", "Неймовірна"," "Гарна і доглянута жінка", "Фігура і засмага - це клас", "Дякую за позитив", "Шикарна", "Фігура – вогонь", — зазначили користувачі мережі.

Настя Каменських: особисте життя

Настя Каменських у 2006 році зустрічалася з хлопцем, це було її перше кохання. Однак незабаром чоловік переїхав жити до Миколаєва, але колишні закохані підтримують теплі стосунки.

Артистка не поспішала ділитися з пресою своїми любовними історіями. Тільки у 2019 році стало ясно, що її коханий чоловік – Потап (справжнє ім'я - Олексій Потапенко, — УНІАН). Зіркова пара зіграла весілля в Києві. По словах закоханих, вони мріють про спільних дітей.

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Автор: Каролина Гайдук