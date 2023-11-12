Олександра Пахмутова заспівала разом з українськими дітьми на своєму концерті.

Російська піаністка та авторка пісень Олександра Пахмутова, творчість якої шанує Володимир Путін, влаштувала цинічну витівку в день свого народження.

Своє 94-річчя народна артистка СРСР святкувала у пансіонаті в підмосковних Снігурях, у якому нібито утримують українських дітей із тимчасово окупованого Донецька. Ймовірно, що це депортовані неповнолітні українці.

На своєму святі Пахмутова зіграла на фортепіано свої колишні хіти, а дітей змусили співати. Ці кадри швидко підхопили пропагандистські ЗМІ Росії.

Відео дня

Підлітки з окупованого Росією Донбасу виконали пісню "Птица счастья". Слухачам цей шлягер став відомим у виконанні українського співака родом із села Немирівка Хмельницької області Миколи Гнатюка. Він став першим виконавцем композиції, який і зробив її дуже популярною.

Тепер на честь дня народження Пахмутової вчити пісню змусили і дітей з Донецька.

Відомо, що з 94-річчям жінку привітав і кремлівський вождь Путін, подякувавши їй за натхненну творчість, яка "користується всенародною любов'ю". А ще недавно Пахмутова і сама дякувала російському диктатору. Робила це артистка після окупації Криму.

Тоді, 2014 року, Пахмутова та її чоловік зустрілися з Путіним і сказали: "Ми ваші вболівальники! Дякуємо вам за Крим".

Саме через це Пахмутова у 2018 році була занесена до бази "Миротворець".

Раніше УНІАН писав про зірок-зрадників, які втекли до Путіна.

Вас також можуть зацікавити новини: