Зірка завжди була володаркою пишних форм. У 2015 році вона активно зайнялася спортом, через деякий час вона позбулася зайвих кілограмів, а апетитні форми залишилися радувати чоловічу аудиторію.

Популярна українська співачка Настя Каменських в 2017 році почала сольну кар'єру під творчим псевдонімом NK. Вона успішно записує іспаномовні треки і знімає яскраві відеороботи. Більш того, її головна мрія – заволодіти почесною нагородою Греммі.

Нещодавно 34-річна артистка на своїй особистій сторінці в Instagram запостила фото, яке було зроблено під час відпочинку. Красуня насолоджувалася сніданком з видом на океан. У кадрі вона позувала в шортах і крихітному бюстгальтері, який підкреслював її пружні груди.

Інтернет-користувачі захопилися новим знімком улюбленої співачки, вони обсипали його коментарями і "лайками": "Красуня", "Який прекрасний ранок", "Ви такі прекрасні, Анастасія", "Вау", "Як же було б здорово там опинитися".

Читайте також"Я Ніла, плакала": зірка "Жіночого кварталу" розповіла про ДТПВідзначимо, Настя Каменських в 2019 році зіграла розкішне весілля з репером і продюсером Потапом (справжнє ім'я – Олексій Потапенко). Святкове дійство відбулося в шикарному заміському комплексі столиці. Через деякий час стало відомо, що закохані ще в 2017 році жартівливо розписалися в Лас-Вегасі. У мережі не припиняються чутки про вагітність артистки, але її прес-служба не підтверджує цю інформацію.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Настя Каменських вважає себе дуже відвертою дівчиною, але не без заборон. Співачка зізналася, що могла б повністю оголюватися в мережі, якби не одне "але".

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Автор: Каролина Гайдук