Зіркова пара поділилася ефектними фото.

Популярні українські музиканти Потап (Олексій Потапенко, - УНІАН) і Настя Каменських, які раніше показували яскраві фото з Мадрида, вирішили знову відправитися в нову подорож. Цього разу зіркове подружжя обрало Об'єднані Арабські Емірати.

34-річна артистка на своїй особистій сторінці опублікувала нові фото.

Читайте такожАхтем Сеітаблаєв розлучається з дружиною після 8 років шлюбуПотап і Настя відвідали мечеть шейха Заїда. Вони позували в традиційному вбранні. Особливу увагу варто звернути на Настю, яка виглядала просто чарівно. Тим часом вона позувала без макіяжу, що додавало образу таємничості.

"Мечеть шейха Зайда - місце, в якому оживає казка про тисячу та одну ніч. Кожною клітинкою відчуваю величність і силу цього дивно красивого місця", — підписала Каменських.

Багатомільйонна армія шанувальників була в захваті: "Східна красуня", "Ви як Аладдін і Жасмин", "Гарні", "Ідеальна пара", "Настусю, вам дуже йде східний наряд", "Супер".

Зазначимо, Настя Каменських і Потап познайомилися в далекому 2006 році. Тоді репер запропонував молодій співачці співпрацю. Вони виступали в дуеті "Потап і Настя" протягом 11-ти років. Багато шанувальників і колеги по цеху навіть не здогадувалися, що пара закрутила службовий роман.

У травні 2019 року вони зіграли розкішне весілля, на якому був присутній весь український бомонд. Багато шанувальників з нетерпінням чекають від Каменських і Потапа новину про поповнення.

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Автор: Каролина Гайдук