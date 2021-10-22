Знаменитість знову довела, що є володаркою розкішних форм.

Українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно з розмахом відсвяткувала 39-річчя, продовжує насолоджуватися відпочинком в ОАЕ. Вона ділиться з шанувальниками яскравими знімками на тлі мальовничих місць.

Крайні два фото артистка опублікувала на своїй особистій сторінці в Instagram.

Виконавиця хіта "К черту любовь" з'явилася у відвертому образі. Вона постала в коротких білих шортах і пурпуровому бюстгальтері. Пікантний образ доповнював капелюх. Багато шанувальників сприйняли це фото із захопленням, зазначивши, що їй дуже йде червоний колір.

"Елегантно лягти, встати та сісти може тільки Лобода", "Найкрасивіша мадам", "Красуня", "Ну нереальна", "Мадам, ви шикарні", "Втім, як і завжди!, Краса", - зазначили користувачі мережі.

Світлана Лобода: творчість і особисте життя

Читайте такожАхтем Сеітаблаєв розлучається з дружиною після 8 років шлюбуСвітлана Лобода народилася в Києві. Після закінчення школи вона вступила до Київської естрадно-циркової академії на відділення естрадного вокалу. У цей період вона стає учасницею популярного музичного колективу "Капучіно". Незабаром вона пройшла кастинг до гурту "ВІА Гра". Тоді продюсер Костянтин Меладзе відразу помітив яскраву артистку. Однак після 4-х місяців роботи вона заявила про сольну кар'єру.

У 2010 році Світлана Лобода зустрічає Нателлу Крапівіну, з якої у неї починається нова ера в музиці. Вона один за одним записує треки та стає співачкою номер один у вітчизняному шоу-бізнесі. На цей час Лобода не гастролює по Україні. Вона зізналася, що живе в Європі.

Співачка виховує двох дочок. Батько старшої Євангеліни - танцюрист Андрій Цар. А ось про батька трирічної Тільди нічого не відомо. Лобода намагається не коментувати своє особисте життя.

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Автор: Каролина Гайдук