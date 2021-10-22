Світлана Лобода на відпочинку / фото instagram.com/lobodaofficial

Українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно з розмахом відсвяткувала 39-річчя, продовжує насолоджуватися відпочинком в ОАЕ. Вона ділиться з шанувальниками яскравими знімками на тлі мальовничих місць.

Крайні два фото артистка опублікувала на своїй особистій сторінці в Instagram. 

Виконавиця хіта "К черту любовь" з'явилася у відвертому образі. Вона постала в коротких білих шортах і пурпуровому бюстгальтері. Пікантний образ доповнював капелюх. Багато шанувальників сприйняли це фото із захопленням, зазначивши, що їй дуже йде червоний колір. 

Світлана Лобода на відпочинку / фото instagram.com/lobodaofficial
Світлана Лобода на відпочинку / фото instagram.com/lobodaofficial

"Елегантно лягти, встати та сісти може тільки Лобода", "Найкрасивіша мадам", "Красуня", "Ну нереальна", "Мадам, ви шикарні", "Втім, як і завжди!, Краса", - зазначили користувачі мережі.

Світлана Лобода: творчість і особисте життя

Читайте такожАхтем Сеітаблаєв розлучається з дружиною після 8 років шлюбуСвітлана Лобода народилася в Києві. Після закінчення школи вона вступила до Київської естрадно-циркової академії на відділення естрадного вокалу. У цей період вона стає учасницею популярного музичного колективу "Капучіно". Незабаром вона пройшла кастинг до гурту "ВІА Гра". Тоді продюсер Костянтин Меладзе відразу помітив яскраву артистку. Однак після 4-х місяців роботи вона заявила про сольну кар'єру.

У 2010 році Світлана Лобода зустрічає Нателлу Крапівіну, з якої у неї починається нова ера в музиці. Вона один за одним записує треки та стає співачкою номер один у вітчизняному шоу-бізнесі. На цей час Лобода не гастролює по Україні. Вона зізналася, що живе в Європі.

Співачка виховує двох дочок. Батько старшої Євангеліни - танцюрист Андрій Цар. А ось про батька трирічної Тільди нічого не відомо. Лобода намагається не коментувати своє особисте життя.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Каролина Гайдук