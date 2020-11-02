Зірка засвітила ідеальну фігуру в чорному комплекті.

Знаменита співачка і телеведуча Настя Каменських часто показує свою прекрасну фігуру і красиві модні наряди на різних фото. 33-річна артистка виглядає дуже молодо і сексуально.

На недавньому знімку Настя показала стильний образ в шовковій чорній сукні-туніці, під якою видно нижню білизну в тон. Фото зірка виклала у своєму Інстаграмі.

У новому образі видно шикарну фігуру, довгі ноги і тонку шию артистки. Свій образ вона прикрасила красивим намистом і сонцезахисними окулярами. На обличчі співачки зовсім не було косметики, що підкреслило її природну красу.

У підписі до фото Настя написала, що повністю чорні образи завжди будуть в моді.

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Автор: Катерина Пулатова