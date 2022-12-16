Настя ще з ранніх років знала, що хотіла б бути співачкою.

Українська співачка Настя Каменських показала добірку зі своїх дитячих знімків, а також кадрів часів початку творчої кар'єри. Також вона продемонструвала, чого домоглася зараз. З дитинства дівчинка мріяла займатися музикою і співати на сцені, тому робила все, щоб це збулося.

Ось як своє відео прокоментувала дружина Потапа:

"З самого дитинства я мріяла стати співачкою. Тож не дивно, оскільки в сімейному колі мене з дитинства оточувала музика і спів. Я досі кажу "дякую" за те, що все вийшло, і дитяча мрія стала реальністю".

Фанати Каменських помітили, що за роки на сцені вона реально дуже змінилася. Але головне залишилося незмінним - це вогонь в її очах кожен раз, коли та збирається виступати перед публікою.

Реакція соцмереж

"Ви величезна молодець! Тільки старанна робота над собою може до цього привести!"

"Спасибі вам за натхнення!"

"Величезна кількість фанатів натхненні вами прикладом!"

"Дуже класна добірка фото шляху Насті до мети. Нехай всі дитячі мрії збуваються"

Відзначимо, з 2006 року Настя Каменських виступала в дуеті з Потапом. Їхня спільна робота тривала до 2017 року, після чого вона почала сольну кар'єру під псевдонімом "NK".

Нагадаємо, Настя Каменських і Потап підігріли чутки про розлучення.

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