Українська співачка Настя Каменських показала добірку зі своїх дитячих знімків, а також кадрів часів початку творчої кар'єри. Також вона продемонструвала, чого домоглася зараз. З дитинства дівчинка мріяла займатися музикою і співати на сцені, тому робила все, щоб це збулося.
Ось як своє відео прокоментувала дружина Потапа:
"З самого дитинства я мріяла стати співачкою. Тож не дивно, оскільки в сімейному колі мене з дитинства оточувала музика і спів. Я досі кажу "дякую" за те, що все вийшло, і дитяча мрія стала реальністю".
Фанати Каменських помітили, що за роки на сцені вона реально дуже змінилася. Але головне залишилося незмінним - це вогонь в її очах кожен раз, коли та збирається виступати перед публікою.
Реакція соцмереж
- "Ви величезна молодець! Тільки старанна робота над собою може до цього привести!"
- "Спасибі вам за натхнення!"
- "Величезна кількість фанатів натхненні вами прикладом!"
- "Дуже класна добірка фото шляху Насті до мети. Нехай всі дитячі мрії збуваються"
Відзначимо, з 2006 року Настя Каменських виступала в дуеті з Потапом. Їхня спільна робота тривала до 2017 року, після чого вона почала сольну кар'єру під псевдонімом "NK".
Нагадаємо, Настя Каменських і Потап підігріли чутки про розлучення.