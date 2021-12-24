Виконавиця поділилася "рецептом" подолання депресії.

Зірки на "Вечорі прем’єр з Катериною Осадчою" заспівали нові пісні та поділилися з ведучою своїми секретами.

Співачка NK (Настя Каменських), яка презентувала пісню під назвою "Обидно", розповіла про шлях подолання депресії та дала пораду, як бути "в ресурсі" та "в моменті".

Читайте також"Не для людей зі слабкими нервами": заплакана Настя Каменських насторожила мережу (відео)"Якось на мене напала депресія, якої до цього ніколи не було. Для її подолання мені порадили обливання холодною водою. Як виявилось, це дійсно допомагає. Деякі скажуть: де зв’язок між водою та твоїм настроєм? Але це дуже наповняє тебе зсередини, все тіло кидає в жар і ти відчуваєш справжній приплив сил та енергії", - поділилась Каменських.

Також вона розповіла: щоб бути "у моменті", потрібно жити тут і зараз й намагатися концентруватися на тому, що оточує.

Раніше продюсер і соліст гурту MOZGI Потап розповів про те, як він і його дружина Настя Каменських відзначать третю річницю свого весілля. Виявилося, артисти хочуть провести пишне свято, гостем якого зможе стати будь-хто, у кого є можливість заплатити за вхід 5 тисяч доларів (близько 135 тисяч гривень).