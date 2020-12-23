Каменських постала в новому образі / instagram.com/kamenskux
Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram фотографію, на якій постала в яскравому вбранні.
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На знімку вона позує в жовтій довгій сукні з відкритими плечима і високим розрізом на нозі. Крім того, сукня прикрашена бахромою. Під таку яскраву сукню співачка одягла чорні босоніжки на високих підборах.
Цікаво, що Каменських змінила зачіску. Вона зробила низький пучок на потилиці і поклала чубок.
"Дуже красива", "Прекрасна", "Нереально красива і шикарна жінка", - написали фанати.
Каменських постала в новому образі / instagram.com/kamenskux
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