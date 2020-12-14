Співачка почала день з танців.

Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram нове відео, де показала запальний танець.

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На кадрах вона постала в білому топі, наверх якого накинула болеро кольору хакі. Також вона одягла штани з військовим забарвленням. Але навіть не сам танець привернув увагу фанатів, а зміна зачіски Насті.

Зірка зробила афро кучері. Вони підстрибнули, тим самим створивши враження, ніби Настя підстриглася під каре. Також така зачіска додала значного обсягу волоссю.

"Які шикарні кучері", "Анастасія, вас тут і не впізнати", "Крута дівчинка", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич