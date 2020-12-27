Каменських постала в новому образі / instagram.com/kamenskux
Українська співачка Настя Каменських показала в Instagram новий знімок.
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На фотографії вона позує біля ялинки. Зірка одягла коричневу сукню з відкритими плечима. В руках вона тримає ялинкову білу кульку, яку вішає на новорічне дерево.
Варто відзначити, що фото вийшло дуже ніжним. Настя розпустила свої шикарні локони і нанесла нюдовий макіяж. Такий образ припав до душі її фанатам.
"Дуже красиве фото", "Яка ж ти красива", "Ти просто супер", - написали фанати.
Каменських постала в новому образі / instagram.com/kamenskux
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