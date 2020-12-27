Співачка показала, як наряджає ялинку.

Українська співачка Настя Каменських показала в Instagram новий знімок.

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На фотографії вона позує біля ялинки. Зірка одягла коричневу сукню з відкритими плечима. В руках вона тримає ялинкову білу кульку, яку вішає на новорічне дерево.

Варто відзначити, що фото вийшло дуже ніжним. Настя розпустила свої шикарні локони і нанесла нюдовий макіяж. Такий образ припав до душі її фанатам.

"Дуже красиве фото", "Яка ж ти красива", "Ти просто супер", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич