Каменських постала в новому образі / instagram.com/kamenskux
Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram знімок з відпочинку на Мальдівах.
Читайте такожНадя Дорофєєва засвітила оголену попу в бікіні
Настя постала в жовтому кислотному купальнику, наверх якого накинула сорочку з незвичайним принтом. Також вона піднесла руки до рота, в яких тримала дві квітки орхідеї.
Варто відзначити, що на фото Настя показала обличчя без макіяжу. Фанати написали в коментарях, що вона занадто красива.
"Красуня", "Шикарна", "Природа її нагородила всім", - написали шанувальники.
Каменських постала в новому образі / instagram.com/kamenskux
Інші новини УНІАН:
- Відома модель не вмістила апетитні форми в мікробікіні
- Оля Полякова похвалилася ідеальною фігурою в бікіні
- Популярна модель блиснула соковитими формами в спідній білизні
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram