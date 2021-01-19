Співачка відпочиває зі своїм чоловіком Потапом на Мальдівах.

Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram знімок з відпочинку на Мальдівах.

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Настя постала в жовтому кислотному купальнику, наверх якого накинула сорочку з незвичайним принтом. Також вона піднесла руки до рота, в яких тримала дві квітки орхідеї.

Варто відзначити, що на фото Настя показала обличчя без макіяжу. Фанати написали в коментарях, що вона занадто красива.

"Красуня", "Шикарна", "Природа її нагородила всім", - написали шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич