Бен Аффлек зовсім недавно розлучився з Аною де Армас.

Голлівудський актор Бен Аффлек зовсім недавно розірвав відносини з кубинською актрисою Аною де Армас. І ось зараз навколо нього ходять чутки про його возз'єднання з колишньою коханою Дженніфер Лопес. А як склалася доля Армас після їх розставання?

Виявляється, дівчина закрутила роман з мільйонером, виконавчим директором сайту знайомств Tinder. Пара разом вже кілька місяців, і поки у них все добре.

Можна припустити, що пара познайомилася в мобільному додатку для знайомств, але ні... Їх представили один одному друзі.

Бен Аффлек і Ана де Армас: історія відносин

Актори познайомилися в кінці 2019 року на зйомках еротичного трилера "Глибокі води", і між ними одразу проскочила іскра. Вони були разом майже рік, разом жили і подорожували. Але незабаром прийняли рішення розлучитися.

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Автор: Діана Могилєвич