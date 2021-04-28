Співачка схудла за допомогою інтервального голодування.

Українська співачка Наталія Могилевська написала в Instagram пост, в якому розповіла про боротьбу із зайвою вагою.

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"Я перепробувала безліч дієт і дуже полюбила інтервальне голодування. Воно прям дуже ефективно. Основна фішка в тому, що прийом їжі строго чергується з періодами голодування за певними інтервалами часу. Простіше кажучи, до ночі з ранку і ввечері додається кілька годин ще або вже без їжі. Ця дієта добре сприяє обміну речовин і зниженню ваги", - написала Могилевська.

Також вона зізналася, що вже давно є вегетаріанкою. Співачка поділилася своїм раціоном.

"Моя основна їжа: каші, овочі, фрукти, горіхи, насіння, трави. Сніданок: чіа з ягодами і гречаним молоком. Обід: овочеве рагу і салат з казковим гірчично-медовим соусом. Або вегетаріанський борщ з карпатськими грибами та бездріжджовою грінкою з насінням, олією дхі та чорною сіллю. Вечеря: салат з бобовими і горіхами. Головне крутий соус! А влітку ягоди будь-які чорні або з червоних - полуниця і малина", - додала зірка.

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Автор: Діана Могилєвич