Цей титул здобула південнокорейська актриса і співачка Кім Джі Су.

Найкрасивішою жінкою в світі за версією журналу Nubia Magazine стала південнокорейська співачка Кім Джі Су, яка більш відома як Jisoo.

Відомо, що опитування тривало 5 місяців, і за цей час читачі видання голосували за своїх фаворитів. У списку було 20 відомих жінок, але Кім отримала найбільше голосів - 500 тисяч з більш ніж мільйона голосів.

Друге місце в рейтингу зайняла тайванська співачка Чоу Цзиюй, а тайська реперка і танцюрист Лаліса Манобан закрила трійку лідерів.

Відомо, що Кім Джі Су - південнокорейська співачка, актриса і модель. Є учасницею групи BLACKPINK, в якій займає позиції провідної вокалістки і віжуала.

У 2021 році Джі Су вперше знялася в головній ролі в телесеріалі "Пролісок" каналу JTBC в парі з Чон Хе Іном.

За роль в серіалі Джі Су номінована на Blue Dragon Series Awards як "Найкраща актриса" і "Найкраща актриса другого плану", впливової кінонагороди республіки від Чосон ільбо.

Нагадаємо, найкрасивішим чоловіком 2022 року став 30-річний китайський актор Сяо Чжань.

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