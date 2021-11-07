Ольга Лящук продемонструвала свою силу і витривалість на проекті "Україна має талант".

6 листопада відбувся третій випуск шоу "Україна має талант", на якому свої вміння продемонструвала українка Ольга Лящук. Дівчина володіє титулом найсильнішої жінки на планеті.

Крім того, що вона показувала вправи з залізом, так ще й зуміла стегнами розчавити п'ять кавунів всього за 36 секунд. Тим самим вона встановила два нових рекорди.

Ольга зізналася, що у неї є мрія знятися в голлівудському фільмі з актором Арнольдом Шварцнеггером. За її словами, одного разу вона з ним бачилася наживо, коли він вручав їй кубок після змагань. Суддя Ксенія Мішина поцікавилася, чи питала Ольга у Шварцнеггера, чи є для неї роль в якомусь фільмі.

Читайте такожЗМІ розекретили ім'я найсексуальнішого чоловіка 2021-го за версією People"Мало було часу, щоб запитати. Там було 25 охоронців. І я подумала, що десятьох я "розкидаю", а хто допоможе з іншими", - сказала дівчина.

Сергій Притула потішив найсильнішу жінку планети і сказав їй "так". У підсумку вона отримала три схвалення і пройшла далі.

"Ви спокійно йдете далі. Якщо захочете там когось обійняти, то акуратно. Щоб у людей не потріскалися кісточки, як кавуни", - пожартував Притула.

Нагадаємо, у третьому випуску шоу "Україна має талант" дівчина, яка читає думки удостоїлася першої "золотої кнопки".

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Автор: Діана Могилєвич