Що дозволило Королеві Великобританії прожити до 96 років - читайте в матеріалі.

За даними різних джерел, Королева Великої Британії Єлизавета II була людиною звички. Сьогодні УНІАН розповість, що ж допомогло їй дожити до 96 років.

Відомо, що монархиня попри свій вік вела активний спосіб життя. Вона часто гуляла зі своїми улюбленими собаками, яким після її смерті шукають нових господарів. Також вона любила полювання, особливо на оленів.

Крім того, вона ніколи не зраджувала своїм звичкам, які і дозволили їй продовжити своє життя. Її день починався о 7:30. Замість звичної для багатьох кави вона пила чай. Перед сніданком Королева обов'язково приймала ванну, а після відправлялася за стіл, де їй подавали вівсяні пластівці, йогурт і тости.

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До слова, Єлизавета II любила прості страви. Наприклад, рибу або м'ясо з овочами. А ось картоплю і макарони вона не включала в свій раціон. Це допомагало їй виглядати в 96 років максимум на 70.

Потім вона приступала до роботи - призначала зустрічі, їздила на різні заходи. Звичайно, не обходилося і без читання новин, бо монархиня повинна була бути в курсі всього, що відбувається в світі.

А ось закінчувався її день об 11 годині вечора. Тоді вона укладалася в ліжко і читала на ніч книги.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла Королева Великобританії Єлизавета II. Після смерті монарха в країні почався десятиденний траур.

Наступного дня новий король Великобританії Чарльзл III виступив з першим телевізійним зверненням до нації, в якому розповів про свою матір – Королеву Єлизавету II, а також пообіцяв продовжувати її шлях.

А 10 вересня Чарльза III офіційно проголосили королем Великої Британії на історичній церемонії в Сент-Джеймському палаці.

Відзначимо, що новий британський король Чарльз III став найстарішим монархом в історії Британії, коли-небудь сходив на престол.

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