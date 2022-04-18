Ці відомі особистості тепер мають український паспорт.

В Україні є досить багато медійних осіб, які за паспортом спочатку мали інше громадянство. УНІАН перерахував найбільш відомих.

Ектор Хіменес-Браво

"Тепер офіційно я українець. Міністерство культури видало указ, щоб я отримав постійне місце житла! Не передати словами, як я щасливий, адже мало хто зможе такої великої честі!",- написав у своєму блозі Ектор, поділившись новиною про отримання нового паспорта.

Кулінар родом з Колумбії, в Україні прожив понад 12 років, протягом яких вчив мову, розвивав свій бізнес, вів кулінарне шоу. Зараз Хіменес-Браво займається волонтерством - в його ресторанах він і його команда готують обіди для бійців ЗСУ, територіальної оборони, для медиків і переселенців. Сам же Хіменес-Браво заявив, що в разі потреби взяти в руки зброю і йти захищати Україну, зробить це не замислюючись.

Олексій Суханов

"Сьогодні я став повноцінним (з документами) громадянином моєї України! щиро дякую Президенту, Верховній Раді, рідному каналу. Дуже важко підібрати слова, щоб описати мої відчуття! Особливо після довгих років очікування", - висловився Суханов після отримання документа, що підтверджує його українське громадянство.

Телеведучий шоу "Говорить Україна" родом з Росії. Понад десять років там він отримував досвід журналіста, а в 2012 році отримав пропозицію стати ведучим ток-шоу в Україні. До 2013 року поєднував життя і роботу на дві країни, проте після Євромайдану остаточно прийняв рішення і переїхав в Україну. У 2022 році отримав паспорт українця. Більш того, після вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року Суханов пішов у територіальну оборону.

Амадор Лопес

"Нарешті збулася моя мрія - тепер я громадянин України не тільки в серці, але і на папері... я отримав паспорт і я дуже щасливий з цього приводу! Я довго йшов до цього всіма можливими способами!",- прокоментував Лопес отримання громадянства.

Венесуелець Амадор Лопес у 2006 році відкрив у Києві танцювальну студію. Його творча діяльність стрімко розвивалася в Україні, і в 2022 році Лопес похвалився паспортом українця. Зараз Амадор Лопес займається волонтерством і допомагає біженцям.

Нагадаємо, раніше УНІАН розповів, як ведучі 1+1 підтримують українців під час війни.

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