Гуморист пригадує, що тоді його жінка дуже страждала, а сам він викурив за вісім годин пачку цигарок.

Український шоумен Євген Кошовий у подробицях розповів про складні перші пологи своєї дружини Ксенії. Жінка гумориста перенесла епідуральну анестезію, від якої вона "відходила" декілька років.

Про це Кошовий розповів в програмі "Зірковий шлях". За словами шоумена, пологи - це "не дуже приємне дійство".

Після перших пологів дружина Кошового казала, що більше не наважиться на другу дитину. Жінка була неготовою до народження Варі, старшої доньки. За словами гумориста, пологи були дуже складними. Проте й період реабілітації був дуже непростим.

Ксенії Кошовій робили епідуральну анестезію, вона "відходила" від неї майже п'ять років. У дружини гумориста сильно боліла спина, у неї було багато проблем зі здоров'ям. Жінка зізналася, що вона шкодує про такі пологи, адже вона вважає, що краще б їй зробили кесаревий розтин.

Сам Кошовий не був присутній на пологах дружини. Гуморист був поряд з жінкою перші вісім годин, проте сам момент появи дитини від не захотів дивитися, хоча й обіцяв підтримувати жінку.

"40 секунд була схватка і 40 секунд перерва... То таке, не дуже приємне дійство. Спостерігати за усім цим, коли твоя дружина... Я просто не можу підібрати слів", - розповів Кошовий.

Гуморист підтримував жінку, він читав їй вірші, співав пісні та намагався жартувати. Проте Кошовий сильно переймався. Він зізнався, що на момент перших пологів дружини він ще палив, за вісім годин він скурив цілу пачку цигарок.

Читайте такожЄвген Кошовий відростив волосся і вуса (фото)Жінка так сильно стискала руку шоумена, що вона навіть посиніла. Проте Кошовий терпів, адже знав, що дружині у той момент було важче. Після пологів гуморист боявся брати на руки свою маленьку доньку. Він зізнався, що хотів "не розбити" новонароджену Варю.

Перші два роки жінці Кошового було непросто ростити доньку. Гуморист майже не жив вдома, бо часто їздив з гастролями. Його дружина була без допомоги, вона ледь не втрачала свідомість від болю та втоми.

Проте жінка Кошового усе ж наважилася на другу дитину. Але гуморист не був поряд із нею і на других пологах. За словами шоумена, його вигнали з операційної.

Хто такий Євген Кошовий

Євген Кошовий - український актор кіно і телебачення, шоумен, телеведучий. Один з акторів студії Квартал-95. З 2005 року і по теперішній час - учасник шоу "Вечірній квартал", "Вечірній Київ", ведучий "Чисто News", з 2012 року - член журі телешоу "Розсміши коміка".

У 2007 році Євген одружився з танцівницею Ксенією, з якою виховує двох дочок - Варвару і Серафиму.

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Автор: Поліна Кузенко