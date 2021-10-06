За словами шоумена, у них з дочкою є деякі розбіжності.

Український шоумен Євген Кошовий водить свою старшу дочку Варвару до психолога. Він упевнений, що фахівець може більш доступно пояснити дівчинці те, що не завжди виходить у батьків.

Євген в програмі "Зе Інтерв'юер" розповів, що вони з дружиною періодично забирають у 13-річної дочки смартфон, оскільки вона може заходити на заборонені сайти або стежити за блогерами, які негативно впливають на дітей.

Також він додав, що Варвара гостро реагує на таку ініціативу батьків. Тому вони вирішили звернутися за допомогою до психолога.

"Вона ходить до психолога, тому що іноді слова не допомагають, і у мене починають здавати нерви. Коли почалися істерики, я зрозумів, що стан дівчинки якийсь не такий. Ясно, що вже відбувається статеве дозрівання", - сказав артист.

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Євген Кошовий - український актор кіно і телебачення, шоумен, телеведучий. Один з акторів студії Квартал-95. З 2005 року і по теперішній час - учасник шоу "Вечірній квартал", "Вечірній Київ", ведучий "Чисто News", з 2012 року - член журі телешоу "Розсміши коміка".

У 2007 році Євген одружився з танцівницею Ксенією, з якою виховує двох дочок - Варвару і Серафиму.

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Автор: Діана Могилєвич