Він виступає за ласкаву українізацію.

Лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець висловився щодо українізації. Він вважає, що не потрібно ламати людей і змушувати їх переходити на українську.

"Я був прихильником ласкавої українізації, зараз я є прихильником менш ласкавої українізації. У мене немає ні бажання, ні впевненості в тому, що людей потрібно ламати через коліно, навіть зараз", - сказав співак в інтерв'ю для YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці".

Він вважає, що потрібно створити українцям такі умови, щоб вони самі захотіли розмовляти державною мовою. Крім того, він переконаний, що на цю ситуацію можуть вплинути публічні особистості.

Відео дня

"Ми, як артисти, кінематографи, художники, повинні робити українську модною. Все українське, мова в тому числі, має бути модним і привабливим. Ми - артисти - повинні робити це модним, стильним, милозвучним. Таким чином ми - артисти - можемо приєднатися до українізації", - зазначив музикант.

Також Танчинець висловився щодо російської мови серед військових. Музикант вважає, що це єдині люди, які мають право спілкуватися тією мовою, якою їм зручно.

Нагадаємо, раніше Сергій Танчинець заявив, що готовий йти на фронт.

Вас також можуть зацікавити новини: