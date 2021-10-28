За словами Регіни, 15 років вона воліла мовчати про свою хворобу.

Відома українська співачка й телеведуча "Орла і Решки" Регіна Тодоренко, яка переїхала до Росії, розповіла про хворобу, з якою живе з 14 років.

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Вона розповіла, що такий діагноз їй поставили ще в 14 років, і тоді вона була розгублена і перелякана. Вона пройшла через хірургічне втручання, лікування, лікувальну фізкультуру.

"Інвалідність оформляти будете? Отримайте пенсію, щомісячні доплати, податкові послаблення, допомоги", - згадує ведуча жахливий період у своєму житті.

За словами Регіни, наступні 15 років вона воліла мовчати про свою хворобу, боячись здатися слабкою, не такою, як усі, боячись жалості до себе.

Також Тодоренко розповіла, як кілька років вона в тревел-шоу "Орел і Решка" випробовувала на міцність свій хребет: носила важкий рюкзак, взуття на високих підборах, не відмовляла собі в екстремальних розвагах. І після кожного такого випуску чекала від мами дзвінка.

"Донечко, тобі ж все це не можна, прошу тебе". Кажу: "Бачиш, мамо, мені не можна, а у мене вийшло". За таким принципом живу багато років. Мені не можна, а я йду наперекір всім заборонам. Можливо, щоб відчути себе нормальною, хоча яка тут "нормальність", коли перманентно живеш з болем... Я, правда, не знаю, що таке жити без болю в спині, але коли захоплена роботою, забуваю про неприємні відчуття", – підсумувала Регіна.

Регіна Тодоренко: чим вона відома

Тодоренко народилася в Одесі в 1990 році. Стала знаменитою завдяки програмі "Орел і Решка", де працювала ведучою.

Восени 2018 року одружилася з російським співаком Владом Топаловим. У грудні того ж року у пари народився син.

На сьогодні Регіна живе і працює в Росії, вона не раз потрапляла в скандали через свої заяви, зокрема, про домашнє насильство.

Автор: Ольга Робейко