Жінка зазначає, що варто змінювати пріоритети у житті.

Телеведуча Марія Єфросиніна нещодавно поскаржилася на проблеми зі здоров'ям. Зокрема, жінка опублікувала фото з крапельницею у нозі в себе в Instagram, чим налякала підписників та друзів.

"По-перше, якщо хочеш мати тотальну перекличку з друзями – публікуй себе з крапельницею. Вибачте, я це не планувала. По-друге, хочеш побавити підписників, що крапельниці, виявляється, ставлять в ноги, не забувай, що ти постила напередодні. А постила ти бодун, і підписники все пам'ятають", - написала Маша.

Далі вона зазначила, що подібний контент викладає нечасто, адже вважає, що всім вистачає своїх проблем у житті.

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"В своєму профілі я хочу лише підсвічувати те, що ми з вами обов'язково з усім впораємось, але я подумала, що це теж про сили. Нечесно справляти враження залізної жінки, не розповідаючи, чим ця залізність дається", - додала Єфросиніна.

Виявилося, що причиною погіршення здоров'я стало перенавантаження нервової системи.

"Мій мозок та нервова система не відпочивають, не перезавантажуються, не можуть поки навчитися відфільтровувати все погане. Я чутлива людина, вразлива та дуже сильно емпатична до всіх, хто опиняється в моєму полі зору. Тому залізна жінка потребує трохи заліза по венах, повернення в медитацію, спорт та якісний сон", – наголосила Єфросиніна.

Жінка зазначила, що буде змінювати пріоритети у житті та працювати над поліпшенням свого стану.

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна розповіла про стосунки з алкоголем. Вона наголосила, що має непереносимість спиртного після ковіду. Тому від вживання чогось міцного їй стає зле.

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