Танцівниця розкритикувала українські лікарні.

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова, яка на "Танцях з зірками" привела до перемоги коміка Ігоря Ласточкіна, поскаржилася на українські лікарні.

"Є гроші - живи. Немає грошей - помри. Приблизно таке жахливе становище зараз в нашій країні. Вчора я відчула на собі і своїй дитині всю нашу систему надання першої невідкладної допомоги і відчула себе перший раз в житті безпорадною в нашій країні! Моторошно, коли усвідомлюєш, що на тебе наплювати всім, крім тебе самої, що здоров'я твоїх дітей тільки в твоїх руках і волі Божій, що рівень медичної освіти низький і наші фахівці в сфері медицини розлючені і незадоволені своїм життям, але при цьому все одно продовжують працювати і з важливим виглядом роблять свою "неулюблену", "не гідну оплати" роботу", - говорить Гвоздьова.

Також вона додала, що зараз фахівці вміють тільки папірці перекладати, а не надавати кваліфіковану медичну допомогу. За її словами, медсестри навіть не вміють ставити катетери і дозволяють собі кричати на батьків дітей.

"Страшно бачити молодих фахівців на службі швидкої допомоги, які тільки папірці вміють заповнювати, медсестер, які не вміють ставити катетери, спілкуватися з лікарями, які кричать на тебе з гаслом "Матусю, куди ви дивилися, що дитину довели до такого стану" і цей список нескінченний", - додала танцівниця.

Крім того, вона розповіла, що люди без грошей зараз чомусь не заслуговують на особливу увагу.

"Страшно, що якщо у тебе немає грошей, зв'язків і статусу - ти практично не людина і ти не заслуговуєш гідного ставлення, уваги і надання допомоги. Я прошу Володимира Зеленського і Олену Зеленську звернути увагу на дитячі медичні заклади і звернути увагу всіх впливових осіб нашої країни на цю глобальну проблему", - підсумувала Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова - українська танцівниця і хореограф, яка в 2009 році брала участь у танцювальному телевізійному проекті "Танцюють всі 2". Там вона увійшла до трійки найкращих танцівниць України.

У 2011 році вперше взяла участь у проекті "Танці з зірками". Партнером Ілони став Олександр Кривошапко. У 2018 році на паркет вона вийшла з шоуменом Ігорем Ласточкіним. 25 листопада пара перемогла в шоу "Танці з зірками-2018".

Ілона заміжня і виховує дочку Валерію і сина Домініка.

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Автор: Діана Могилєвич