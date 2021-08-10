Карла Беллуччі вирішила збагатитися за допомогою пологів у прямому ефірі.

39-річна відома модель і блогерка Карла Беллуччі вирішила народити четверту дитину в прямому ефірі, бо один з шанувальників запропонував їй 13 тисяч доларів за таке пікантне відео.

Про це повідомляє Daily Star.

Сама дівчина нічого поганого в цьому не бачить, тому і погодилася на такий експеримент.

"А чому б і ні? Люди часто народжують в прямому ефірі, і в цьому немає нічого поганого. Я впевнена, що іншим за це навіть не платять", - сказала Карла.

Відзначимо, що дівчина здобула популярність після того, як почала продавати свою спідню білизну - і трусики, і бюстгальтери.

"Я знаю дівчат, які роками продавали свою білизну, це завжди був хороший спосіб заробляння грошей! Я вже заробила непогані гроші. Це вільний світ. Мене не хвилює те, що роблять інші люди, і їм не слід думати про мене. Я сама по собі, і нікому не дозволю стояти на моєму шляху", - зазначила Беллуччі.

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Автор: Діана Могилєвич