Які пари вирішили розлучитися цього року, читайте у добірці УНІАН.

2020-й рік, що минає, зумів не тільки зруйнувати плани на поїздки, але й внести корективи в особисте життя деяких знаменитостей.

УНІАН склав топ-5 найгучніших розлучень серед зірок цього року. Читайте також На 20 років молодша: стало відомо про новий роман Тома Круза (фото)

1. Ченнінг Татум і Дженна Дьюенн

Наприкінці січня голлівудські Актори Ченнінг Татум і Дженна Дьюенн офіційно розлучилися. Судові спори пари тривали понад рік через питання опіки над дочкою.

Історія кохання між Ченнінгом Татумом і Дженною Дьюенн почалася під час зйомок картини "Крок вперед" в далекому 2006 році, через три роки пара зіграла весілля.

За інформацією ЗМІ, після розлучення Ченнінг Татум закрутив роман зі співачкою Джессі Джей. А Дженна почала романтичні стосунки з актором Стівом Казі.

2. Меган Фокс і Браян Остін Грін

Голлівудська актриса Меган Фокс подала на розлучення із зіркою серіалу "Беверлі Хіллз" Браяном Остіном Гріном 25 листопада після більш ніж 10 років шлюбу.

Причиною розлучення називалися "непримиренні розбіжності". Крім того, Меган Фокс вимагала спільної опіки над дітьми.

Меган Фокс і Браян Остін Грін одружилися в червні 2010 року. Пара виховує трьох синів: Джорні Рівер Грін (4 роки), Боді Ренсом Грін (6 років) і Ноа Шеннон Грін (8 років).

3. Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт

Голлівудські актори не прожили в шлюбі навіть року. Причиною розлучення називали "непримиренні обставини". Шлюборозлучний процес завершився в лютому 2020 року.

Рішення щодо розлучення і поділу майна пари було прийнято досить швидко, оскільки перед весіллям вони уклали шлюбний контракт.

4. Володимир Остапчук та Олена Войченко

Безсумнівно, найгучнішим зірковим розлученням 2020 року серед українських селебріті стало розірвання шлюбу ведучого Володимира Остапчука та його дружини Олени Войченко. Пара не соромилася коментувати в найдрібніших деталях причини свого розставання, також Володимир і Олена публічно поливали один одного брудом.

У 2020 році Остапчук встиг не тільки розлучитися, а й одружитися з новою коханою — Христиною Горняк.

5. Гарік Харламов і Христина Асмус

Після виходу фільму "Текст" на російську зірку Христину Асмус обрушилася хвиля критики. Саме скандальні сцени із зіркою в стрічці багато хто називає причиною розлучення Асмус і Харламова.

Пара оголосила про розлучення в червні цього року після 8 років шлюбу. У них є спільна донька Анастасія.

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Автор: Ольга Робейко