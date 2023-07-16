За його словами, за кордоном він збирає гроші для України, тому його і випускають.

Український артист Володимир Дантес, якого неодноразово хейтили за те, що він виїжджає за кордон під час війни, розповів, як насправді це відбувається.

За його словами, зараз виїзд за кордон став більш складним. По-перше, тепер потрібно додавати військовий квиток з останньою реєстрацією, а по-друге, потрібно заповнювати документи в Міністерстві культури.

Він додав, що виступає за кордоном з благодійною метою - збирає гроші для ЗСУ.

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"Може мене випускають через те, що я 15 років працював, їв гі*но, мене обзивали жидом, підкаблучником, принижували. Виступав за 100 доларів, коли мене продавали за п'ять тисяч. Може я набрав ту кількість аудиторії і викликаю довіру, і люди готові давати гроші саме мені. Я жодного збору за весь цей час особисто не відкрив. Я підтримую збори", - каже Дантес.

За його словами, весь світ донатить Україні, тому він не планує зупинятися на досягнутому і продовжить давати концерти.

"Ми привозимо гроші. І Україні класно донатять. Я розумію, що це несправедливо. Але все в житті несправедливо. Так склалося життя, і я виїжджаю", - зазначив музикант в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Нагадаємо, Дантес чесно відповів, чи не гризе його совість через те, що він не на фронті.

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