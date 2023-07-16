За словами артиста, він робить те, що повинен.

Український музикант Володимир Дантес в інтерв'ю Маші Єфросиніній чесно розповів, які думки у нього виникали за час повномасштабного російського вторгнення і чи не думав він, що потрібніший на фронті.

За його словами, раніше він замислювався над тим, чому не воює на передовій, проте пізніше ці думки зникли. Він вважає, що в тилу робить все можливе для того, щоб наблизити нашу перемогу, в тому числі виступає на благодійних концертах і збирає гроші для ЗСУ.

Крім того, Дантес каже, що таке його рішення підтримують і самі військові.

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"Всі ці думки, наскільки я чоловік... У мене ці думки були, але зараз пішли. Я просто чую від військових – що повинен робити все, що я роблю", - каже артист.

Також він розповів, як виступав для військових у Донецькій області, за п'ять кілометрів від передової. У момент його концерту почалася танкова битва.

"Ми тут концерт даємо, там за вікном прильоти йдуть, а військові слухають нас і не реагують навіть на вибухи", - додав музикант.

Нагадаємо, співак Віталій Козловський вже пройшов бойову підготовку. Він розповів, що хоче встигнути зробити перед присягою.

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