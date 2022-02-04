У Росії запропонували Данилка покарати.

Російський телеведучий Олександр Невзоров публічно підтримав популярного співака Андрія Данилка (псевдонім – Вєрка Сердючка) за виконання "Батько наш Бандера".

Реакцію Невзорова на своїй сторінці в Instagram виклав сам Данилко, супроводивши ролик схвальними емодзі.

Телеведучий заявив, що він захоплений "витівкою" Данилка, і пригадав, як у давнину хитрі крадії діяли на ринках.

"Для того, щоб спокійно красти, видатні крадії брали стручок червоного перцю, вивертали його навиворіт, надягали його на палицю. І це стручок червоного перцю вводили найближчому віслюку під хвіст. Через деякий час віслюк приходив в абсолютну лють і починав бити прилавки. І крадії мали можливість попрацювати", – пояснив росіянин.

Невзоров додав, що таку майстерність з перцем продемонстрував Данилко.

"Так звана Вєрка Сердючка, яка без попереднього оголошення війни, без декларації намірів ось так взяла і заспівала українську народну, дуже красиву пісню "Батько наш Бандера", – відповів Невзоров.

Журналіст уточнив, що в Росії, своєю чергою, виявилось "дуже багато дуп, у які цей перець ввійшов".

"Взагалі, дуже весело", – підсумував Невзоров.

Що передувало

Вєрка Сердючка заспівала хіт "Батько наш Бандера" ще на новорічному шоу "Дизель шоу", проте відео, яке не ввійшло в ефір, показали лише наприкінці січня.

Згодом артист Андрій Данилко пояснив, що не вкладав у виконання пісні політичний контекст, а просто прагнув розважити глядачів.

Пропагандистам Кремля дуже не сподобався вибір співака – чоловік Скабєєвої, ведучий "60 хвилин" Володимир Соловйов закликав російську владу покарати Сердючку і взяти інших зірок "під олівець". Данилко у відповідь натякнув, що росіянину час лікуватися від шизофренії.

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