Також він звернувся до співачки та поцікавився, як вона може спокійно спати.

Відомий режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв розповів про співачку-зрадницю Анну Асті (ASTI), яка народилася у Черкасах, а нині мешкає у РФ та мовчить про війну в Україні. Як виявилося, вона винна йому чимало коштів.

В інтерв'ю Раміні Есхакзай Бадоєв розповів, що за день до повномасштабної війни, яку понад рік тому розв'язала РФ, Асті планувала почати зйомки в Одесі. Втім, 24 лютого співачка швидко "зникла".

"Вона мене ще 30 тисяч доларів (понад 1 мільйон гривень - УНІАН) повинна була повернути. Але я вже ці гроші ніколи не хочу тримати, з її рук... Ми дійсно готували на наступний день в Одесі зйомку. І коли це все сталося, її ніби вітром здуло. Тобто мені ніхто не зателефонував, а вони перестали брати трубки. Вони навіть не подумали про те, що ми ж вже гроші витратили, щось підготували", - заявив кліпмейкер.

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Окрім цього, він не може зрозуміти, чому Асті не наважилася йому "просто по-людськи" зателефонувати. Співачка і досі вдає, ніби нічого не відбувається.

Також Бадоєв розповів, що йому дуже цікаво знати, як Асті взагалі може спати. Адже вона розуміє, що отримує чималі кошти за перегляди та прослуховування своєї творчості та віддає частину на податки в РФ. А країна-агрессорка, зазначив кліпмейкер, витрачає гроші на бомби.

Анна Асті - що відомо про співачку

Співачка народилася у Черкасах. Вона почала будувати кар'єру в Україні, проте згодом стала солісткою Artik&Asti та переїхала до РФ. На початку повномасштабної війни Асті перебувала в Україні, вона ховалася від бомб, а потім втекла до Росії.

Нині вона мовчить про війну та не засуджує путінський режим. Замість цього Асті продовжує виступати перед росіянами та працювати з артистами-пропагандистами. Нещодавно блогер Богдан Беспалов розповів, що зрадниця готує втечу з РФ. Вона нібито хоче назбирати кошти, а потім виїхати в іншу країни. Заради цього співачка навіть відмовилася від російського громадянства.

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