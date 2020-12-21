Ніколь Потуральскі здивувала фанів.

Відома модель Ніколь Потуральскі опублікувала в Instagram нову фотографію.

На знімку вона постала в шкіряних чорних штанях. Також вона одягла крихітну маєчку лавандового кольору на голе тіло. При цьому маєчка була на ґудзиках, які модель розстебнула. Таким чином вона засвітила свій прес.

Хто така Ніколь Потуральски:

Ніколь Потуральскі - німецька модель, що працює під псевдонімом Ніко Мері

Ще в дитинстві вона мріяла про зіркову кар'єру

У 13 років батьки повезли її в паризький Діснейленд, де вона попалася на очі агенту. Той передбачив Ніколь велике майбутнє і порадив спробувати себе в якості моделі

У серпні 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація, що у Бреда Пітта і Ніколь роман. І це попри те, що дівчина заміжня і має сина від чоловіка

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Автор: Діана Могилєвич