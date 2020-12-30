Ніколь Потуральскі показала еротичний образ.

Відома модель Ніколь Потуральскі опублікувала в Instagram новий знімок.

На фото вона постала в чорному брючному костюмі. При цьому піджак Ніколь одягла на голе тіло і навіть не застебнула його. У такому образі вона засвітила груди. Варто відзначити, що у Ніколь красива струнка фігура.

Хто така Ніколь Потуральскі:

Ніколь Потуральскі - німецька модель, що працює під псевдонімом Ніко Мері

Ще в дитинстві вона мріяла про зіркову кар'єру

У 13 років батьки повезли її в паризький Діснейленд, де вона попалася на очі агенту. Той передбачив Ніколь велике майбутнє і порадив спробувати себе в якості моделі

У серпні 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація, що у Бреда Пітта і Ніколь роман. І це попри те, що дівчина заміжня і має сина від чоловіка

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Автор: Діана Могилєвич