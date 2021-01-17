Ніколь показала фігуру / instagram.com/nicolescherzinger
Відома співачка Ніколь Шерзінгер вирушила у відпустку на Острови Теркс і Кайкос.
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Вона часто ділиться з шанувальниками фотографіями з відпочинку. Цього разу вона блиснула соковитими сідницями в бікіні. Варто відзначити, що у 42-річної співачки ідеальна фігура, за якою вона стежить.
Крім того, цікаво ще й те, що Ніколь одягла роздільний купальник з леопардовим принтом. Такі бікіні зараз на піку популярності. Вони влаштували справжній бум серед зірок.
Ніколь показала фігуру / instagram.com/nicolescherzinger
Хто така Ніколь Шерзінгер:
- Повне ім'я зірки Ніколь Парасковія Еліколані Валієнте Шерзінгер
- Народилася в родині католиків. Батько Ніколь - філіппінець, а мати - наполовину українка, наполовину гавайка. Вела також акторську діяльність
- Була учасницею групи "Pussycat Dolls"
- У 2007 році Ніколь спробувала себе як сольна співачка
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