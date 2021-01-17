Ніколь Шерзінгер зараз відпочиває на островах Теркс і Кайкос.

Відома співачка Ніколь Шерзінгер вирушила у відпустку на Острови Теркс і Кайкос.

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Вона часто ділиться з шанувальниками фотографіями з відпочинку. Цього разу вона блиснула соковитими сідницями в бікіні. Варто відзначити, що у 42-річної співачки ідеальна фігура, за якою вона стежить.

Крім того, цікаво ще й те, що Ніколь одягла роздільний купальник з леопардовим принтом. Такі бікіні зараз на піку популярності. Вони влаштували справжній бум серед зірок.

Хто така Ніколь Шерзінгер:

Повне ім'я зірки Ніколь Парасковія Еліколані Валієнте Шерзінгер

Народилася в родині католиків. Батько Ніколь - філіппінець, а мати - наполовину українка, наполовину гавайка. Вела також акторську діяльність

Була учасницею групи "Pussycat Dolls"

У 2007 році Ніколь спробувала себе як сольна співачка

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Автор: Діана Могилєвич