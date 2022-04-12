Дівчина зробила кілька пластичних операцій.

Днями весь світ облетіла новина про пишне весілля сина футболіста Девіда Бекхема і співачки Вікторії Бекхем - Брукліна Бекхема. Хлопець одружився на дочці американського мільярдера Ніколі Пельтц.

Шанувальники досі обговорюють не тільки весільну церемонію, але і наречену. Вони впевнені, що 27-річна актриса неодноразово вдавалася до пластичних операцій, щоб удосконалити свою зовнішність.

Як повідомляє Celebrity Plastics, Нікола зробила ринопластику, підтяжку чола, корекцію підборіддя і збільшила губи.

Втім, зараз зовнішній вигляд дівчини бездоганний. Шанувальники в захваті від її знімків і від її образу на весіллі.

Нагадаємо, Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц почали зустрічатися в 2019 році. 9 квітня 2022 року вони узаконили свої стосунки. На весіллі було відкрито збір коштів для допомоги Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: