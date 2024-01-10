Вона виступає за лагідну українізацію.

Українська акторка Катерина Кузнєцова завжди відверта зі своїми підписниками. Днями у соцмережі вона вперше зізналася, якою мовою спілкується в побуті.

"Ніколи не приховувала це і не буду. В побуті з батьками ми спілкуємося російською, так само і з бабусею, і з коханим Максимом. З подругами деякими українською. В просторах інстаграму українською, як бачите. Я за лагідну українізацію, тільки таким шляхом ми всі перейдемо згодом на державну. Силоміць це не працює, переконана у цьому", - написала Катерина.

Сама акторка народилась у Києві та закінчувала театральний столичний вищий навчальний заклад. Тому казала раніше, що знає та добре розуміє українську.

Відео дня

Нагадаємо, Катерина Кузнєцова довгий час жила в Росії та знімалася для російських серіалів. Один з навідоміших - це серіал "Кухня". Та на початку повномасштабного вторгнення вона виїхала з країни-агресорки. Дівчина поїхала на Шрі-Ланку, а потім до Іспанії. Зараз на батьківщину вона приїзджає рідко.

До речі, її коханий-росіянин Максим підтримує Україну та навіть хоче отримати українське громадянство. Чоловік відверто говорить про свою позицію та публічно показався у футболці з українським гербом.

Вас також можуть зацікавити новини: