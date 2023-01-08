Вони обмінялися люб'язностями на адресу один одного.

Народна артистка України Ніна Матвієнко записала відеозвернення головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, в якому зізналася йому в коханні.

Вона сказала, що дуже любить Залужного, пишається ним і навіть вийшла б за нього заміж, якби була трохи молодшою.

"Дорогий Валерію Федоровичу, я вас дуже люблю. Я пишаюся вами. Я кожну сторінку переглядаю, де ви говорите. Я не знаю чому, але ви мені стали дуже близькі. Якби я була трошки молодшою, я б вийшла за вас заміж. Але я виходжу заміж за вашу любов до батьківщини, за вашу мудрість. За те, що ви любите сьогодні наших хлопців, за те, що ви їм сьогодні допомагаєте", – сказала Матвієнко.

Відео дня

Залужний відреагував на таке приємне відео і подякував Ніні Митрофанівні за підтримку. Він сказав, що вона - велика молодець, і що саме таких людей ЗСУ захищають від російських окупантів.

Валерій Залужний - краш українок

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Валерій Залужний став улюбленцем мільйонів, а його архівне фото просто підірвало мережу.

В молодості він був нереальним красенем, а з роками став ще кращим. Саме під його керівництвом ЗСУ дають героїчну відсіч "другій армії світу".

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