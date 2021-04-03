Популярна українська виконавиця Настя Каменських - NK, яка не так давно полетіла в Мексику без чоловіка Потапа, спантеличила своїх шанувальників знімком без обручки і в компанії молодого парубка.
Під фото в Instagram, де Каменських позує в короткій спідниці і топі, шанувальники почали закидати співачку питаннями. Так, користувачі мережі здивувалися, що зірка позувала в кадрі без обручки. До того ж їх заінтригував молодий чоловік, який поправляв щось на одязі артистки.
Як виявилося, хлопець на знімку разом з Каменських - з творчої групи зірки. Юнак допомагав прикріпити петличний мікрофон до вбрання зірки.
"Де обручка?", "Новий наречений", "Куди Потап дивиться? Настю вже в Мексиці чіпають", - писали користувачі мережі в Instagram.
До слова, Каменських полетіла в Мексику без чоловіка тому що готує для шанувальників новий реаліті-проект "Дівчатка рулять", де покаже своє життя і події, що відбуваються в ньому.
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