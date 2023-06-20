Вона зараз проводить час зі своїм коханим.

Опальна співачка Ані Лорак вирушила на відпочинок в Пальма-де-Майорка. Пізніше в мережі з'явилося відео, на якому помітно, що знаменитість вибрала для себе "бідний" відпочинок.

Зазвичай вона показує в своїх соцмережах фотографії з дорогих готелів і розкішних пляжів, а зараз вона з'явилася на звичайному пляжі, де немає навіть лежаків. На відео помітно, що співачка відпочивала просто на рушнику, постеленому на піску.

Крім того, на ролику "засвітився" і її коханий з Греції Ісаак Віджраку.

Відео дня

Варто відзначити і те, що за останній час Лорак набрала зайві кілограми. Вона з'явилася на пляжі в чорному злитому купальнику, проте погладшалу фігуру, в тому числі і талію, їй приховати не вдалося.

"Колишня українська співачка Ані Лорак покатала на хвилях в Пальма-де-Майорка свої товсті ляшки і нового кавалера-йога з Греції. Зубожіла російська естрада. Ні на лежаки, ні на нормального тренера, ні на мужика грошей вже немає", - йдеться в Telegram-каналі "Harley Quinn".

Що відомо про Ані Лорак

Ані Лорак вже багато років живе і працює в Росії. Після того, як країна-агресор розв'язала повномасштабну війну проти України, Лорак виступила в ролі "голуба миру" і сказала, що несе любов і добро через свої пісні.

В одному з інтерв'ю вона додала, що не коментує ситуацію в рідній Україні, бо не хоче бути втягнутою в політичні ігри. Крім того, вона сказала, що поїхала до Росії тому, що в нашій країні їй не давали розвиватися.

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