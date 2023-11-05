Вона заявила, що Примадонна була холопом при владі.

Російська актриса Яна Поплавська, яка здобула популярність завдяки ролі Червоної шапочки, в черговий раз визвірилася на Аллу Пугачову. У коментарі росЗМІ вона заявила, що Примадонна мріє повернутися в Росію.

Тим часом вона видала, що артистка годувалася з рук і за викликом обслуговувала російських чиновників.

"Тільки холопами при владі завжди були ви, Алло Борисівно! Годувалися з рук, догоджали, за викликом обслуговували дні народження і свята чиновників, брехливо посміхалися, називаючи це "дружбою і зв'язками"! Холопи, що уявили себе панами, що може бути огидніше..." - видала Поплавська.

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Варто відзначити, що таку заяву Попласька зробила після того, як стало відомо про візит Пугачової в Росію.

Пугачова приїхала в Росію - останні новини

3 листопада Аллу Пугачову помітили на Ленінградському вокзалі. Її зустрів водій, який незабаром і відвіз її в селище Грязі, де у Примадонни є особняк.

Як виявилося, Примадонна приїхала, щоб завершити свої справи і забрати якісь документи. Незабаром вона знову поїде з країни-агресора до чоловіка і дітей на Кіпр.

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