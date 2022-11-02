Дівчина розповіла історію про велику фінансову втрату в своєму блозі.

Кохана Володимира Дантеса Даша Кацуріна розповіла, що її бізнес постраждав через обстріл в ніч на 1 листопада. Йдеться про бренд одягу "KATSURINA". Подробицями знаменитість поділилася в блозі.

"Через атаку дроном РФ повністю згоріло відділення "Нової пошти" в місті Полтава. Слава богу, жертв немає. Тільки мінус один мільйон грн в KATSURINA - там чекали наші пуховики. Вони приїхали з виробництва", — повідомила Даша.

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Відзначимо, що крім власного бренду одягу Даша також займається ресторанним бізнесом.

Хто така Даша Кацуріна

Раніше подружжя Даша і Михайло Кацуріни були друзями Вови Дантеса і Наді Дорофєєвої. Однак після того, як артисти повідомили про своє розлучення, сімейство Кацуріних також сповістило про рішення розлучитися. Після цього пішли чутки, що Дорофєєва нібито зустрічається з Михайлом Кацуріним. Влітку 2022 року зірка підтвердила цю інформацію.

Через якийсь час свій роман афішували Дантес і Даша Кацуріна. Екстрасенс Макс Гордєєв розповів, що причиною цього став секс вчотирьох, який пари практикували під час однієї зі спільних відпусток.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва чесно відповіла на питання про вагітність і дітей.

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