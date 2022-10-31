Зірка розсекретила, чи планує вона заводити дітей.

Співачка Надія Дорофєєва влаштувала у своєму Instagram-блозі вечір спілкування з підписниками, де ті могли поставити всі питання, що цікавлять. Наприклад, фанати запитали про те, скільки зараз важить знаменитість. Надя показала одне зі своїх недавніх фото і зазначила, що зараз її вага - 49 кг.

Також фани не змогли пройти повз тему вагітності. Адже ще з часів стосунків з Владміром Дантесом шанувальники чи не на кожній фотографії бачили у Наді "округлий животик". Зараз вона оприлюднила знімок своєї осиної талії і написала, що не вагітна.

Відео дня

Деякі підписники припустили, що Надія може бути чайлдфрі і взагалі не хоче дитину. Однак і тут зірка не виправдала їхніх припущень.

Особисте життя Наді Дорофєєвої

Нагадаємо, що у березні 2022 року зірка заявила про розлучення з Вовою Дантесом. Пара розійшлася після шести років у шлюбі. Практично відразу після цього почали ходити чутки про те, що Надія зустрічається з ресторатором Михайлом Кацуріним. Влітку співачка підтвердила це.

Зараз Дорофєєва періодично показує Кацуріна в своєму блозі, а також в Instagram-stories з'являються і діти Міші.

Також УНІАН писав, що Надя Дорофєєва і Оля Полякова розридалися на "Голосі країни-12".

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