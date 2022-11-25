Зірка зізналася, що кафе її чоловіка вже працює. Під час обстрілу 10 жовтня там ледь не постраждали люди.

Українська співачка Джамала раніше розповідала, що під час масованого ракетного обстрілу України 10 жовтня постраждав її сімейний бізнес - кав'ярня чоловіка Бекіра, розташована в центрі Києва.

В інтерв'ю ЖВЛ переможниця Євробачення-2016 розповіла докладніше про події того дня, а також про те, чи працює бізнес зараз:

"Там дійсно все розбито і обладнання постраждало, скло. Але це таке. Там же почався день і бариста, які прийшли, вийшли на перерву або покурити. Це був початок робочого дня... Головне, що всі живі! Хтось поранився, але вони живі".

Джамала додала, що кав'ярня запрацювала вже наступного дня. Відновити заклад допоміг персонал і благодійний фонд, з яким вони співпрацюють.

Виконавиця підкреслила, що зараз цей бізнес не приносить суттєвого доходу. Кошти звідти допомагають лише створювати робочі місця.

Нагадаємо, Джамала вразила потужною колаборацією з репером і розповіла про їхню пісню.

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